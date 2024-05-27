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Gündem Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde havalar tersine dönecek, bu kez çok kuvvetli vuracak
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Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde havalar tersine dönecek, bu kez çok kuvvetli vuracak

Yağışlar başlıyor, çok kuvvetli geliyor. Tarih ve saat belli olurken, yağışların da etkisini göstereceği iller tek tek açıklandı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek. Vatandaşlar için serin ve yağışlı hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. MGM, valilik peş peşe duyurdu.

• 27 Mayıs 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 27 Mayıs 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde havalar tersine dönecek, bu kez çok kuvvetli vuracak

Meteoroloji bugün İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok kent için art arda uyarıda bulundu. Ankara Valiliği’nden bugün için ‘kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış’ alarmı verdi. Ayrıca 12 şl için de sarı kodlu alarm verildi. Bugün yağmur geçişleri, dolu, sel ve sağanak ve su baskınları ile ilgili bazı kentlerde yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. İşte MGM tarafından yapılan son dakika hava durumu raporunun detayları...

2 Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde havalar tersine dönecek, bu kez çok kuvvetli vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

3 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

4 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

5 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 27°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

7 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. DENİZLİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. ANKARA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. SİVAS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ARTVİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. ERZURUM °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 32°C Parçalı bulutlu

14 Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde havalar tersine dönecek, bu kez çok kuvvetli vuracak

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün İstanbul’da hafif yağmur geçişleri görülecek. İç Anadolu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de yağmur var. Öğlenden itibaren Afyonkarahisar, Ankara, Konya, Kırşehir, Yozgat, Tokat çevrelerinde gök gürültülü sağanak, yerel dolu yağışı, yıldırım, su baskını ve taşkın yapabilir. Bugün batıda sıcaklık 1-2 derece azalacak doğuda 3-5 derece artacak.

15 Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde havalar tersine dönecek, bu kez çok kuvvetli vuracak

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar tüm yurtta artacak Hafta sonu Ege ve Marmara’da yaz değerlerinde. Bugün İstanbul hafif yağmurlu 21, İzmir 28, Antalya yağmurlu 27, Ankara kuvvetli yağmur 19 derece”

16 12 İL İÇİN SON DAKİKA UYARISI

12 İL İÇİN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji son dakika olarak yaptığı duyuruda 12 il için uyarıda bulundu. İşte o iller; Ankara, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale

17 ANKARA VALİLİĞİ’NDEN BUGÜN İÇİN UYARI

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN BUGÜN İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da 27 Mayıs Pazartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

18 Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde havalar tersine dönecek, bu kez çok kuvvetli vuracak
19 Meteoroloji son dakika duyurdu İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde havalar tersine dönecek, bu kez çok kuvvetli vuracak