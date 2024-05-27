Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul, Ankara, İzmir dahil çok sayıda ilde havalar tersine dönecek, bu kez çok kuvvetli vuracak
Yağışlar başlıyor, çok kuvvetli geliyor. Tarih ve saat belli olurken, yağışların da etkisini göstereceği iller tek tek açıklandı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek. Vatandaşlar için serin ve yağışlı hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. MGM, valilik peş peşe duyurdu.
• 27 Mayıs 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
• 27 Mayıs 2024 - 10:30 • Son Güncelleme: