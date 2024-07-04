Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor! Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor
Hava tersine döndü. Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu. Birçok ilde alarm seviyesine geçildi. Kuvvetli yağış ve fırtına için saat verildi. İller tek tek açıklandı. MGM haritalı olarak paylaştı. İstanbul için yeni uyarı geldi. Dolu yağışı bekleniyor. Sat verildi .İşte son dakika hava durumu ile ilgili detaylar...
• 04 Temmuz 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
• 04 Temmuz 2024 - 12:00 • Son Güncelleme: