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Gündem Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor! Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor
Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor! Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor

Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor! Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor

Hava tersine döndü. Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu. Birçok ilde alarm seviyesine geçildi. Kuvvetli yağış ve fırtına için saat verildi. İller tek tek açıklandı. MGM haritalı olarak paylaştı. İstanbul için yeni uyarı geldi. Dolu yağışı bekleniyor. Sat verildi .İşte son dakika hava durumu ile ilgili detaylar...

• 04 Temmuz 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
• 04 Temmuz 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2 SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 10 İL İÇİN SARI KODLU YARARI

10 İL İÇİN SARI KODLU YARARI!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmede 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

5 MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı.

7 Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor

Sabah saatlerinde Marmara'da İstanbul, Kocaeli ve Yalova yağışlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da yağış alacak ilçeler tek tek açıklandı.

8 Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor

Öğle saatlerinden sonra Beylikdüzü'nden Kadıköy'e tüm ilçelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji son yaptığı açıklamada özellikle Anadolu yakasında dolu ihtimaline karşı uyardı.

9 EGE

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ °C, 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor..

ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu.

ISPARTA °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor..

ANKARA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR °C, 31°C Parçalı yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu.

12 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. .

BOLU °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

ERZURUM °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu.

VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

15 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor..

DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP °C, 37°C Az bulutlu ve açık.

SİİRT °C, 37°C Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık.

16 Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor
17 Meteoroloji son dakika duyurdu, çok kuvvetli geliyor Radarda göründü, İstanbul dahil 10 il için sarı kodlu uyarı: Dolu bekleniyor