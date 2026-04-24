GündemMeteoroloji saat verip uyardı! 4 il için turuncu alarm
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji saat verip uyardı! 4 il için turuncu alarm

Meteoroloji saat verip uyardı! 4 il için turuncu alarm

24.04.2026 - 08:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meteoroloji Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar ve çığ riski alarmı verildi. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı kritik saatler açıklandı.

1Meteoroloji saat verip uyardı! 4 il için turuncu alarm

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ardahan, Bayburt ve Erzincan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

2Meteoroloji saat verip uyardı! 4 il için turuncu alarm

Yağışların Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde ise sağanak ve öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

3Meteoroloji saat verip uyardı! 4 il için turuncu alarm

Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

4Meteoroloji saat verip uyardı! 4 il için turuncu alarm

Ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.