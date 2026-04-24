Meteoroloji saat verip uyardı! 4 il için turuncu alarm

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ardahan, Bayburt ve Erzincan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.