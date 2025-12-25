Meteoroloji il il uyardı! Kar ve yağmur geliyor
Meteoroloji'den alınan verilere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken birçok bölgede ise sağanak ve kar yağışı görülecek. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Mersin'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2