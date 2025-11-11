GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

11.11.2025 - 19:16Güncellenme Tarihi:

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurtta etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İskenderun körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI:

Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

4Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

5Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güneyi gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

6Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

8Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 13°C, 22°CParçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°CParçalı bulutlu

10Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 13°CParçalı çok bulutlu

KARS -2°C, 14°CParçalı çok bulutlu

MALATYA 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 16°CParçalı çok bulutlu

11Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 22°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 21°CParçalı bulutlu

SİİRT 13°C, 22°CParçalı bulutlu