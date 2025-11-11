Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurtta etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İskenderun körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güneyi gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 13°C, 22°CParçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 13°CParçalı çok bulutlu
KARS -2°C, 14°CParçalı çok bulutlu
MALATYA 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 16°CParçalı çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 22°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 15°C, 21°CParçalı bulutlu
SİİRT 13°C, 22°CParçalı bulutlu