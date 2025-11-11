Meteoroloji hava durumu raporuyla 34 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

4

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu