Meteoroloji alarm verdi! Lapa lapa kar yağacak: İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık Cumartesi günü hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.