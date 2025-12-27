Meteoroloji alarm verdi! Lapa lapa kar yağacak: İşte o iller
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, beklenen kar yağışı başladı. İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya, Batı Karadeniz’in yükseklerinden Güneydoğu’nun kuzeyine kadar pek çok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte lapa lapa kar yağışı beklenen o iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık Cumartesi günü hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.
Hava sıcaklığının halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları ve Akdeniz'de kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.