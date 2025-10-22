Meteoroloji 39 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor

6

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE 16°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.