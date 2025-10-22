GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji 39 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor

22.10.2025 - 19:00

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den yarın (23 Ekim) için yapılan Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için "sarı kodlu" uyarı yapıldı.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Edirne (Keşan, İpsala, Enez) ve Kırklareli’nin güneyi (Babaeski, Lüleburgaz, Pehlivanköy) Tekirdağ’ın batısında (Malkara, Şarköy, Hayrabolu) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Aksaray, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

SİVAS 5°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Sinop hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu

RİZE 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu

MARDİN 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı