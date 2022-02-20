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FenerbahçeMesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi şok eden transfer hamlesi! Ali Koç yılın bombasını patlatıyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi şok eden transfer hamlesi! Ali Koç yılın bombasını patlatıyor
• 20 Şubat 2022 - 13:29 • Son Güncelleme:

Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi şok eden transfer hamlesi! Ali Koç yılın bombasını patlatıyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe dünyaca ünlü bir yıldızı renklerine bağlamak üzere. Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç İspanyol orta saha için girişimlerini sürdürüyor...

• 20 Şubat 2022 - 13:29 • Son Güncelleme:
1Mesut Özil ile İrfan Can Kahveciyi şok eden transfer hamlesi Ali Koç yılın bombasını patlatıyor
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan süreçte 9 lig maçında 9 puan alarak Beşiktaş derbisi sonrası görevden ayrılmıştı. Bu 9 puanın tamamı Portekizli hocanın son 6 lig maçında toplandı. Pereira'nın sonunu getiren süreç sonrası sarı-lacivertli ekipte göreve İsmail Kartal getirildi.

2Mesut Özil ile İrfan Can Kahveciyi şok eden transfer hamlesi Ali Koç yılın bombasını patlatıyor

60 yaşındaki teknik adam, görevde bulunduğu 5 lig karşılaşmasında 8 puan topladı (2G- 2B-1M). Kartal eğer bugün oynanacak Hatayspor mücadelesini kazanırsa, 6. lig maçında 11 puan elde etmiş olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, böylece son altışar maçlar kıyaslandığında dahi selefi Pereira'nın performansını geride bırakmış olacak.

3Mesut Özil ile İrfan Can Kahveciyi şok eden transfer hamlesi Ali Koç yılın bombasını patlatıyor

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefinde yıldız bir isim var: Isco!

4Mesut Özil ile İrfan Can Kahveciyi şok eden transfer hamlesi Ali Koç yılın bombasını patlatıyor

Sarı-lacivertli kurmaylar, Real Madrid'de sözleşmesinin son senesini yaşayan Isco'nun menajeri ile temasa geçtiler. Orta sahada 8 ve 10 numaralı bölgede forma giyebilen Isco'nun bonservisinin olmaması Fenerbahçeli kurmayları cezbetmiş durumda.

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Alınan bilgilere göre İspanyol yıldıza bir miktar imza parasının da teklif edildiği ifade ediliyor. 29 yaşında, 1.76 boyunda olan Isco, orta saha oyuncusu olmasına karşın son derce golcü özellikleri sahip.

6Mesut Özil ile İrfan Can Kahveciyi şok eden transfer hamlesi Ali Koç yılın bombasını patlatıyor

38 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda 12 gole imza attı. Isco'yu hem ABD'den hem de İspanya Ligi'nden takımların istediği de gelen haberler arasında.

7Mesut Özil ile İrfan Can Kahveciyi şok eden transfer hamlesi Ali Koç yılın bombasını patlatıyor

Isco, bu sezon sadece 3'ü ilk 11'de olmak üzere 14 kez Real Madrid formasını giyerken bu maçlarda 2 gole imza attı.

8Mesut Özil ile İrfan Can Kahveciyi şok eden transfer hamlesi Ali Koç yılın bombasını patlatıyor

Fenerbahçe Yönetimi orta sahada oynamasına karşın gol yollarında son derece etkili bir oyuncu olan İspanyol yıldız Isco'yu transfer listesinin başına aldı. (Takvim)

9Mesut Özil ile İrfan Can Kahveciyi şok eden transfer hamlesi Ali Koç yılın bombasını patlatıyor

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Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi şok eden transfer hamlesi! Ali Koç yılın bombasını patlatıyor

Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi şok eden transfer hamlesi! Ali Koç yılın bombasını patlatıyor