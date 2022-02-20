Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci'yi şok eden transfer hamlesi! Ali Koç yılın bombasını patlatıyor
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe dünyaca ünlü bir yıldızı renklerine bağlamak üzere. Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç İspanyol orta saha için girişimlerini sürdürüyor...
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan süreçte 9 lig maçında 9 puan alarak Beşiktaş derbisi sonrası görevden ayrılmıştı. Bu 9 puanın tamamı Portekizli hocanın son 6 lig maçında toplandı. Pereira'nın sonunu getiren süreç sonrası sarı-lacivertli ekipte göreve İsmail Kartal getirildi.
60 yaşındaki teknik adam, görevde bulunduğu 5 lig karşılaşmasında 8 puan topladı (2G- 2B-1M). Kartal eğer bugün oynanacak Hatayspor mücadelesini kazanırsa, 6. lig maçında 11 puan elde etmiş olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, böylece son altışar maçlar kıyaslandığında dahi selefi Pereira'nın performansını geride bırakmış olacak.
38 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda 12 gole imza attı. Isco'yu hem ABD'den hem de İspanya Ligi'nden takımların istediği de gelen haberler arasında.
Fenerbahçe Yönetimi orta sahada oynamasına karşın gol yollarında son derece etkili bir oyuncu olan İspanyol yıldız Isco'yu transfer listesinin başına aldı. (Takvim)