Meşhur Yenice çileğinin hasadı gerçekleştirildi

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Tarım burada yalnızca bir geçim kaynağı gibi görünse de günlük hayatın, ekonominin ve sosyal yaşamın merkezinde yer almaktadır. İşte bugün hasadını gerçekleştirdiğimiz çilek, bu ortak emeğin en güzel meyvesidir. 2025 yılı verilerine göre Çanakkale'de yaklaşık 16 bin dekar alanda 52 bin tona yakın çilek üretimi gerçekleştirilmiştir. Bunun yaklaşık 15 bin dekarlık kısmı Yenice'de yer almakta, üretilen 52 bin ton çileğin yaklaşık 48 bin tonu yine Yenice topraklarından hasat edilmiştir.