Meşhur meyvenin fiyatı dibe vurdu! Üretici başka yolu seçti, Ziraat Odası nedenini buldu

Ülgen, yağışların üzümlerde bozulmalara yol açtığını ve bunun piyasayı olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Sarıgöl'de bu yıl beklenmedik şekilde yaş üzüm fiyatlarında düşüş yaşandı. Bunun en önemli nedeni, erken gelen yağışların üzümleri etkilemesi oldu. Eskiden hem yaş hem kuru üzüm fiyatları açıklanırken Ziraat Odası olarak biz de fiyat talebinde bulunurduk, ancak son yıllarda bu uygulama kalktı. Sezonun ilk günleri güzel başladı ama giderek fiyatlar düşmeye başladı. Şu anda Sarıgöl'de bağlarda tahmini 50 bin ton yaş üzüm var. İç piyasada ve ihracatçılarda yaş üzüm kilosu 20-30 lira arasında, çıkma üzüm ise 17 liradan satılıyor." dedi.