Mersin'e giden akın ediyor: 452 Basamak aşağıya inenler buzdolabı gibi diyor!

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Türkiye'nin önemli deniz ve tarihi turizm noktalarından Mersin yaz sonundan binlerce misafiri ağırlıyor. Deniz tatilinin yanı sıra bölgedeki tarihi mekanları da gezmeye gelen yerli ve yabancı misafirler ise en çok Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem obruklarını ziyaret ediyor. Her gün binlerce kişinin gezdiği 'Cennet ve Cehennem' obrukları birçok mitolojik hikayeyi barındırırken, içinde kitabe ve 1980'li yıllarda bir süre cami olarak kullanılan M.S. 5. yüzyılda yapılan kilise de olması da dikkat çekiyor.