Mersin'de tamamen ücretsiz hizmet! Talep yoğun, yaş sınırı var

Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş tarafından klinik gözlem eşliğinde uygulanıyor. Test sürecinin ardından ebeveynlere çocuklarının gelişim düzeyleri hakkında ayrıntılı bilgi verilirken, gerekli görülen durumlarda ilgili kurumlara yönlendirme yapılıyor.Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş, erken çocukluk döneminin gelişim açısından kritik bir süreç olduğunu belirterek, "0-6 yaş aralığı, çocukların bilişsel, sosyal ve motor gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Denver II bir tanı testi değildir; ancak olası gelişimsel riskleri erken dönemde fark etmemizi sağlar. Erken fark edilen gecikmeler, doğru yönlendirme ve destekle büyük ölçüde telafi edilebilir" dedi.Ateş, test sonrası ailelerle yapılan bilgilendirmelerin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Ebeveynlere çocuklarıyla evde yapabilecekleri etkinlikler ve hangi alanları desteklemeleri gerektiği konusunda rehberlik ediyoruz. Amacımız çocukların sağlıklı gelişimini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek" ifadelerini kullandı.