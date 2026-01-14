Mersin'de hayatı değiştiren adım: Cezaevinde başladı, 250 kişiye hizmet verecek

2

Süreci başından itibaren titizlikle takip eden Başsavcı Eraslan, yürütülen çalışmalar hakkında Erdemli Açık Cezaevi Müdür Vekili Aziz Demirkan ile sorumu inşaat mühendisinden bilgi aldı. Gerçekleştirilen fiziki düzenlemelerle birlikte, cezaevi yapısının modern, işlevsel ve mevzuata uygun hale getirilmesi hedeflendiği kaydedildi. İnşaat ve tadilat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü, bitmesinin ardından 250 hükümlü kapasiteli planlanan Erdemli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun faaliyete geçeceği açıklandı.Yetkililer, dönüşüm sürecinin hem kurumun ihtiyaçlarına hem de infaz sisteminin çağdaş yapısına uygun şekilde titizlikle yürütüldüğüne de dikkat çekti.