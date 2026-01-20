Mersin'de hayat durdu: Üretici seralara akın etti

6





"Seraların ısısını en az 3-4 derecede tutmamız gerekiyor"



Üçtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Koç ise meteorolojinin uyarısıyla mahallesinde ele ele vererek zirai don nöbeti tutuklarını söyledi. Mahalle halkının yüzde 80'inin domates üreticiliği yaptığına değinen Koç, "Özellikle meteorolojinin bilgi vermesiyle örtü altı üreticilerimiz sabaha kadar zirai don nöbeti tutuyor. Sobaları yakmadığımız takdirde kalitelerimiz bozuluyor, zarar ediyoruz. Onun için çiftçilerimizle ayaktayız, nöbet tutuyoruz. Seraların ısısını en az 3-4 derecede tutmamız gerekiyor. Vatandaşımızın zirai donla ilgili zarar görmemesi için elimizden gelen desteği veriyoruz, uyarıyoruz kendilerini. Onlarda bilinçli çiftçi oldukları için sobalarını yakıp sabaha kadar nöbet tutuyorlar" diye konuştu.