Mersin'de böylesi görülmedi: Sahillerde ilk kez karşılaştılar

Akdeniz kahverengi oldu



Selin yanı sıra yağışlarla birlikte Mersin genelindeki bir çok derede denizle buluştu. Yaylalardaki sel suları ile dolarak coşan dereler Mersin'de 321 kilometre kıyısı bulunan Akdeniz'e dökülmesiyle ortaya mavi ile kahverenginin buluştuğu anlar çıktı. Özellikle Erdemli ilçesinden geçen Alata, Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinden geçen derelerde sürüklenen odunlarda Akdeniz'e döküldü. Denizde dalgalarla birlikte bir çok sahildeki kumsal alan ise odun ve çalılılarla kaplandı. Sabahın erken saatlerinden bazı vatandaşlar ise sahile gelerek yakacak yapmak için odun topladı. Yağışların etkili olduğunu belirten vatandaşlar, sel ile gelen odunları soba da yakmak için topladıklarını söyledi.Öte yandan, Mersin genelinde yağışlar sürerken yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.