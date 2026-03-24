Mersin'de biyopsi sonrası ortaya çıktı! Ölümde ihmal mi var?

İddiaya göre, rahatsızlığı dolayısıyla gittiği hastanede karaciğerindeki kitle nedeniyle biyopsi yapılmasına karar verilen 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Umut Ballı, 18 Mart’ta Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde biyopsi işlemi yapıldıktan yaklaşık 2 saat sonra taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra evine dönen Ballı, ertesi gün tekrar fenalaştı. Baygınlık geçirerek kusan Ballı, bir süre sonra kendine gelince tekrar hastanenin acil servisine götürüldü. Ballı’ya burada 4 ünite eritrosit (kırmızı kan) ve 2 ünite plazma (beyaz kan) verildi. Ancak kan değerlerinde beklenen yükselişin sağlanamadığı öne sürüldü. Ballı’nın, 21 Mart günü sabah saat 07.00 sıralarında taburcu edildiği, taburcu edildikten kısa bir süre sonra saat 10.00 civarında tekrar rahatsızlandığı belirtildi.



Durumunun ağırlaşması üzerine Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ballı’nın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği iddia edildi.