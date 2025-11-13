Mersin'de 6 kilometrede birbirine bağlandı! 5 mahalle için geri dönülemez yola girildi

1





Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar'ı, Silifke ile Aydıncık'a ulaştıran Gülnar Merkez-Tırnak- Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolunda yapılan genişletme ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede, hem üreticilerin hem de yayla ve deniz turizmi amacıyla yolu kullanan vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak çalışma kapsamında, Beydili-Sipahili mevkiinde yolun genişliği 4 metreden 12 metreye çıkarıldı.



Çalışmalar kapsamında yol altyapısı da güçlendirildi, virajlı ve dar kısımlarda düzenleme yapılarak güvenli geçiş sağlandı. Birinci ve ikinci etap asfaltlama çalışmalarıyla birlikte, toplam 6 kilometrelik güzergahta asfalt döküm işlemleri tamamlandı. 5 mahalleyi kapsayan grup yolundaki çalışma ile hem tarımsal taşımacılıkta, hem de bölge halkının günlük ulaşımında konfor ve güvenlik artışı sağlandı.