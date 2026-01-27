GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin Silifke'de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım alanları zarar gördü
HaberlerGündem Haberleri Mersin Silifke'de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım alanları zarar gördü

Mersin Silifke'de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım alanları zarar gördü

27.01.2026 - 18:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan yoğun dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle sokaklar sele dönerken, kar yağışını andıran dolu çevreyi adeta beyaza bürüdü.

1Mersin Silifke'de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım alanları zarar gördü

İlçede yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız devam eden dolu yağışı, kent merkezi ve çevresinde etkili olurken, Kurtuluş Mahallesi'nde civarında hortum görüldü.

2Mersin Silifke'de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım alanları zarar gördü

Dolu nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları ise küçük çaplı su baskınlarına yol açtı.

3Mersin Silifke'de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım alanları zarar gördü

Vatandaşlar ani bastıran dolu yağışı karşısında zor anlar yaşarken, sürücüler güvenli alanlara yönelmeye çalıştı.

4Mersin Silifke'de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım alanları zarar gördü

Dolu tanelerinin büyüklüğü dikkat çekerken, park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştuğu belirtildi.

5Mersin Silifke'de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım alanları zarar gördü

Yağışın ardından tarım arazilerinde de zarar meydana geldi. Özellikle ekili ve dikili alanların doludan olumsuz etkilendiği, ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

6Mersin Silifke'de dolu felaketi: Sokaklar beyaza büründü, tarım alanları zarar gördü

Dolu yağışının uzun sürdüğünü belirten vatandaşlardan Deniz Hataylı, "Bir anda bastırdı, her yer bembeyaz oldu. İnşallah bu yağış kötü sonuçlar meydana getirmez" dedi.