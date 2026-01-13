Mercedes hayatını kabusa çevirdi: Sanayiye götürdü bir tokat da orada yedi!

5





Toplamda yaklaşık 830 bin lira zarara uğradığını ileri süren Metin Elikçi, "Yan sanayi parçalar orijinal diye faturalandırıldı. Basit işlemler astronomik rakamlarla talep edildi. Şu an ciddi şekilde mağdurum" dedi.



Elikçi, benzer mağduriyetlerin yaygın olduğunu iddia ederek, "Şu anda ben mağdurum. Yani böyle bir Marmaris'teki sanayi bölgesinde en ufak parçaların bin lira, 2 bin lira, 5 bin liraya yapılacak parçaların 70- 80 bin lira olarak talep edilmesi vatandaşı zor durumda bırakıyor. Yani bu gerçekten olay sadece benim değil. Yani aldığım duyumlara göre bunların bir tespit edilmesi gerekiyor. Yani yan sanayisi şunu bunu her şeyi karmakarışık, benim gibi binlerce mağdur var sadece ben değilim yani. Ama ben konuyu adli adli sürece taşıdım. Yani inşallah bunun sonunda bir başarıya ulaşırız" dedi.



Konu ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği belirtildi.