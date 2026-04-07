Merada otlayan koyunların yanına gelen sığırcık kuşları görsel şölen sundu
Muş’ta baharın gelişiyle birlikte koyunlar meraya çıkarılırken, ovaya akın eden sığırcıkların koyun sürüsüyle oluşturduğu görüntüler izleyenlere huzur verdi.
Muş’a bağlı Karabey köyünde bahar mevsiminin gelişiyle birlikte doğa canlanırken, kuşlar da Muş Ovası’na gelmeye başladı.
Özellikle ovaya gelen sığırcık sürüsü, merada otlayan koyunların yünleri içinde arpa ararken adeta dans edercesine hareket ederek dikkat çekti.
Günlerdir koyun sürüsüyle birlikte merada vakit geçiren kuşlar, sürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Koyunların üzerinde konaklayan ve sürüyle birlikte hareket eden sığırcıklar, ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Besici Bilal Demir, hayvancılıkla uğraştığını ve sığırcık kuşlarının sürülerinin içine kadar gelerek akşama kadar onlarla birlikte kaldığını söyledi. Besici Demir, "Hayvancılık yapıyorum. Havaların düzelmesiyle birlikte hayvanlarımızı meraya çıkarıyoruz.
Sığırcıklar da sürülerimizin içine kadar geliyor ve akşama kadar bizimle birlikte kalıyor. Koyunların sırtına çıkarak yünlerin arasında arpa ve yem arıyorlar. Biz bu kuşları çok seviyoruz. Sürülerimizin içine geldiklerinde gerçekten seviniyoruz" dedi.
Besici Sami Demir, baharın gelmesiyle birlikte göçmen kuşların köylerine gelmeye başladığını belirtti. Sığırcık kuşlarını çok sevdiklerini ifade eden Demir, "Baharın gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar köyümüze gelmeye başladı. Sığırcık kuşlarını çok seviyoruz.
Bu kuşlar hayvanlarımızın üzerine konarak arpa ve yem arıyor. Sürümün içine geldiklerinde çok seviniyorum. Sığırcık kuşları hayvanların arasında dolaşıp kuzularla adeta oyun oynuyor. Kuzuları ve bu sığırcık kuşlarını izlemek bizim için büyük bir zevk" ifadelerini kullandı.