Marmaris'te oteller bir bir satışa çıkıyor: İşte sebebi

"Masa altından gizli satış yok"



Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, gündeme yansıyan satışların "gizli satış" olarak nitelendirilecek bir durum oluşturmadığını vurguladı. Aygün, satılık ilanlarının her zaman mevcut olduğunu belirterek, "Marmaris'te masa altından bir gizli satış söz konusu değil. Sadece zaman zaman aracılar, tesis sahiplerinin düşündükleri fiyatları öğrenmeye çalışıyor. Bu durum tüm tesislere yaygın değil'' şeklinde konuştu.Aygün, satılık olarak görünen tesislerin yaklaşık yüzde 80'inin resmi iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı şartlarını karşılamayan küçük çaplı işletmeler olduğunu, özellikle yangın yönetmeliğinde yapılması gereken masraflardan kaçan otellerin satış listesinde yer aldığını ifade etti.