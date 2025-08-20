Mardin'in kıyafetleri turistleri çekiyor! Yüzde 90'ı düğünlerde giyiliyor
Mardin’de geçmişten bu yana kullanılan yöresel kıyafetler, hem düğünlerde hem de kente gelen turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Pamuktan üretilen 'Müslin, Şile ve Hamavi' kumaşlardan hazırlanan elbiseler, serin tutması ve rahatlığıyla tercih ediliyor. Üzerindeki 'kınavis' desenli motifler ise dikkat çekiyor. Yöresel kıyafet satıcısı Musa Kavan, kumaşların özellikleri hakkında bilgi verdi.
Kavan, "Şile ve hamavi dediğimiz kumaştan elbiseler var. Bunların hepsinde pamuk oranı olduğu için yüzde 100 pamuktur. Pamuk olma özelliği de havanın sıcak olmasıdır. Sıcak bir iklim olduğu için pamuk hem terlemiyor hem güneşte yakmıyor hem de rahatsız etmiyor. Bu üç kumaştan yöresel etnik kıyafet yapıyoruz. Üzerindeki motifler ‘kınavis’ desen dediğimiz desenler. Mardin’e has motifler bulunuyor. Hamavi dediğimiz eski bir kumaş. Bu kumaşı eskiden nenelerimiz klasik elbise şeklinde kullanırdı, biz daha sonra modernleştirdik" şeklinde konuştu.
Yurt dışındanda talep olduğunu aktaran Kavan, "Şu an yurt dışında göndermediğimiz ülke yok. Üretimin yüzde 80’ini Mardin’de, yüzde 20’sini İstanbul’da fason ortaklarımızla yapıyoruz. Biz kumaşı insanları cezbedecek şekilde nasıl değerlendirebiliriz diye düşünüyoruz. Daha modern hale getirdiğimiz için insanları cezbediyor. Gelen turistler kıyafetleri giyip Mardin’in tarihi sokaklarında fotoğraf çektiriyor ya da hediye olarak götürüyor. Buraya gelip ne hediye alayım diye düşündüğünde bunları öneriyoruz. Şal artık Mardin’in bir esprisi haline geldi. Şal takanlar kendini Mardin’de hissediyor. Bunu takıp ara sokaklarda gezenler gezip fotoğraf çektirenler ayrı bir tad alıyor. Tıpkı deniz olan yere gidip denize girmemek gibi, Mardin’e gelenler de şal takmadan eksiklik hissediyor" dedi.
Yöresel kıyafetler üzerinden turizme katkı sağladıklarını vurgulayan Kavan, "Şimdiki gençlerin yüzde 90’ı düğünlerde giyiyor. Bizim burada düğün, kına gecesi kutlamalarda giyiniyor. Bir hatıra olarak kalıyor. Ama talep derseniz çok var. Fiyat aralığı 1000-1500 arası değişiyor. Şallar ise 150-200 arası değişiyor. Misal bazı elbiselerimiz var müşterilerimiz alıp nerede giyerim diye düşünüyor. Dışarıdan gelen turistlerimize isterlerse kiralık bile veriyoruz. Buradaki amacımız Mardin kültürünü bu insanlara tanıtmak. Bu bir nevi de turizme bir katkıdır bizim için. Bugün nasıl valiliğimiz Mardin için programlar düzenliyorsa biz de buna bir köprü oluyoruz. Ufak bir katkımız oluyor" diye konuştu.
Satıcı İzzet Kavan da kıyafetlerin düğünlerde ve turistler arasında yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Yöresel kıyafetlerimiz hem düğünlerde giyiliyor hem de gelen turistler burada gittikleri tarihi yerlerde giyiyor. Köy ve mezralarımızın neredeyse hepsinde giyiliyor. Özellikle turistler geldiği zaman şal bağlıyorlar burada. Şal takmayı merak ediyorlar. Yöresel kıyafetlerin yüzde 100’ü pamukludur. Turistlerden bazıları şal takmak istiyor bazıları da yöresel kıyafet giymek istiyorlar. Merak edip geziyorlar. Artık Mardin’e gelenler yöresel kıyafetlerimizi bir ambiyans bir etiket olarak görüyor. Giymeden gitmiyorlar. Yoğunluk en çok eylül ayında oluyor ve mart-nisana kadar sürüyor" ifadelerini kullandı.