Mardin'in kıyafetleri turistleri çekiyor! Yüzde 90'ı düğünlerde giyiliyor

Yöresel kıyafetler üzerinden turizme katkı sağladıklarını vurgulayan Kavan, "Şimdiki gençlerin yüzde 90’ı düğünlerde giyiyor. Bizim burada düğün, kına gecesi kutlamalarda giyiniyor. Bir hatıra olarak kalıyor. Ama talep derseniz çok var. Fiyat aralığı 1000-1500 arası değişiyor. Şallar ise 150-200 arası değişiyor. Misal bazı elbiselerimiz var müşterilerimiz alıp nerede giyerim diye düşünüyor. Dışarıdan gelen turistlerimize isterlerse kiralık bile veriyoruz. Buradaki amacımız Mardin kültürünü bu insanlara tanıtmak. Bu bir nevi de turizme bir katkıdır bizim için. Bugün nasıl valiliğimiz Mardin için programlar düzenliyorsa biz de buna bir köprü oluyoruz. Ufak bir katkımız oluyor" diye konuştu.