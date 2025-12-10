Mardin'in kadrolu eşeklerini emekli edecek hamle! Artuklu Belediyesi'nden örnek proje

7

Amaçlarının tamamen eşeksiz, teknolojik aletlerle eski Mardin'i temizlemek olduğunu dile getiren Pilgir, "İleride kültürde olması bakımından belki bir iki tane eşeğimiz olacak ama onlar da yük taşımak için değil, sadece nostaljiyi yaşatmak adına olacak. Onun haricinde eşekleri tamamen kaldırma yönünde adımlarımız hızla devam edecek" şeklinde konuştu.