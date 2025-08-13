Mardin'in en meşhurları sahaflar oldu: Ziyaretçilerini geçmişe götürüyor
Mardin’de sahaflar, raflardaki kitapların yanı sıra sayfaların arasında saklı notlar ve fotoğraflarla okurları geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
Sahaflar, yalnızca kitap satışıyla sınırlı kalmayıp, geçmişten gelen hikayeleri de yeni sahiplerine ulaştırıyor. Kitapseverler, sahaflarda bazen bir kitabın satır aralarında, bazen de sayfaların arasına bırakılmış not ve fotoğraflarda geçmişin izlerini buluyor.
Merkez Artuklu ilçesi Birinci Caddede sahaflık yapan 49 yaşındaki Hüseyin Gündüz, mesleğe 1991 yılında yaklaşık 35 yıl önce elden kitap satarak başladığını söyledi.
Dokuz yıl önce Mardin’e yerleştiğinde şehirde kitapçı bulunmadığını belirten Gündüz, "Türkiye’de genel olarak kitap okuma oranı düşük. Mardin'de okuma oranı ortalarda diyebiliriz. Ben 9 yıl önce buraya yerleştiğimde kitapçı yoktu. Daha sonra 3-4 sahafçımız daha açıldı. Gittikçe artan bir okuma oranı var. Mardin şartlarında çok kazanç elde etmek mümkün değil. Çünkü gelen kitap sayısı belli. Kitap gelmeli ki satılmalı. Öbür tarafta da iyi okurlar da yok. Öğretmenler bile merak etmiyor aslında. 9 yıl içerisinde ilkokullardan başlayarak 50 bine yakın kitap dağıttım" diye konuştu.
Mardinli olup üniversite eğitimini İzmir’de sürdüren Semanur Işık, "Kitap okumayı çok seviyorum. Aslında bu benim ailemden gelen bir şey. Özellikle annemden geliyor. Annem kitap okumayı çok seviyor. Bizim evdeki kitaplıkta da anne babamın hep eskiden aldığı yıpranmış ya da eski yapraklı kitaplar bulunuyor. Sanırım sahaflar bu yüzden beni çekiyor. Onları okumak benim daha çok hoşuma gidiyor. Bazılarının içinde bazen notlar buluyorum. Bunun için sahaflara gelmek ve kitaplardaki yaşanmışlığı gördüğümde o kitaplar beni daha çok çekiyor. Ve daha çok okuma isteğim oluyor" dedi.
Sahaf müdavimlerinden Aynur Aygüler sahaflara uğramayı çok sevdiğini belirterek, "Ben de sahaflara gelmeyi çok seviyorum. Çünkü burada yaşanmışlıklar oluyor. İnsanlar kitapların arasına bir not bir fotoğraf bırakıyor ve bu daha anlamlı oluyor" ifadelerini kullandı.