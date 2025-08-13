Mardin'in en meşhurları sahaflar oldu: Ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

4

Mardinli olup üniversite eğitimini İzmir’de sürdüren Semanur Işık, "Kitap okumayı çok seviyorum. Aslında bu benim ailemden gelen bir şey. Özellikle annemden geliyor. Annem kitap okumayı çok seviyor. Bizim evdeki kitaplıkta da anne babamın hep eskiden aldığı yıpranmış ya da eski yapraklı kitaplar bulunuyor. Sanırım sahaflar bu yüzden beni çekiyor. Onları okumak benim daha çok hoşuma gidiyor. Bazılarının içinde bazen notlar buluyorum. Bunun için sahaflara gelmek ve kitaplardaki yaşanmışlığı gördüğümde o kitaplar beni daha çok çekiyor. Ve daha çok okuma isteğim oluyor" dedi.