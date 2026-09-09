Mardin'in 'Beyaz Altın'ı dünyaya açılıyor: 5 bin yıllık miras Avrupa ve Arap ülkelerinde!

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Abdulvahap Arbağ, Midyat taşının farklı yapı ve projelerde kullanıldığını belirterek, “Bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Taşları çeşmelerde, villalarda, köşklerde, binalarda kullanıyoruz. Kaplama ve dekoratif bir taş olarak kullanıyoruz. Görseli de çok insanımızın hoşuna gidiyor. Ve sadece bu bölgeye yönelik bir iş yapmıyoruz. Bunu Avrupa’ya da gönderiyoruz. Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın kiliselerini, camilerini, anıtlarını yapıyoruz. Geniş bir alana hitap edebiliyoruz bu konuda. Bize hangi proje gelirse ona göre uygulama yapıyoruz. Ekiplerimiz var. Tel kesimlerle, kepçelerle devirip bunu fabrikaya sevk ediyoruz. Fabrikada da bunu projelerimize göre ebatlayıp, işleme sokuyoruz. Bize yurt dışından, Avrupa’dan, Arap ülkelerinden, turizm bölgesinden, yurt içinde Aydın’dan, Kuşadası’ndan, İzmir’den, İstanbul’dan, yani bu taşı bilen, tanıyan herkesten talep geliyor. Midyat’ta yaklaşık 55-60 atölyemiz var. Yöresel taş olarak Türkiye genelinde çok güçlü bir konuma getirdik Midyat’ta. Bu sektörde olduğumuzdan memnunuz. Benim de yaklaşık 30 çalışanım var" diye konuştu.