Mardin'de yeni yerleşim alanı için başladı! 2,5 kilometre uzunluğunda olacak

Bu kapsamda, Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde yeni imara açılan yollarla birlikte oluşan yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak atık su hattı döşeme çalışmaları başlatıldı.



Altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgede atık suların güvenli bir şekilde toplanması ve taşınması amacıyla 200 milimetre çapında ve 2 bin 500 metre uzunluğunda atık su hattı döşeniyor.



Öte yandan Çalışmalar sırasında zeminin yumuşak yapısından kaynaklanabilecek muhtemel çökme risklerine karşı, iş güvenliği tedbirleri kapsamında Çelik İksa ile gerekli önlemler alınarak, çalışmalar kademeli olarak ilerliyor.



Mahalle sakinleri, altyapı eksikliği nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, MARSU ve Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.