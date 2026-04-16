Mardin'de mahalle sakinleri büyük gürültüyle uyandı! Artuklu'da duvarlar çöktü, yollar yarıldı: Tarihi mahallede dev onarım başladı

Mahalle sakinlerinden Haluk Karadeniz, kentte etkili olan yoğun yağışlardan sonra mahallelerindeki yolda çökme meydana geldiğini söyledi. Sabaha karşı yolun büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirten Karadeniz, “Sağanak yağışın ardından oluşan sızıntılardan sonra çökme yaşandı. Binalarımızda tehlike arz ediyor. Büyük bir gürültüyle uyandık. Sabaha doğru çöktü. Buradan içme suyu borusu geçiyor, boru patladı ve uygulama otelini su bastı. 24 saat boyunca aralıksız su aktı. Şu an burası tehlike arz ediyor. En kısa sürede yapılmasını istiyoruz.” dedi.