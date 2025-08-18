Mardin'de kaybolmaya yüz tutan mesleğin son temsilcisi: Bilgisayarlar yapsın o yine eski usul çalışıyor!

5

Güneş gözlüklerini çok severim. Daha çok yurt dışından getirtiyorum ama buradan da alıyorum. Eski aletler yeni teknolojiye göre daha iyi bence. Biraz meşakkatli ama daha sağlam ve güzel ürünler yapılıyor aslında eski malzemelerle. Yeniler çok çabuk ve hızlı arızalanıyor. Abimiz eski toprak, güzel bir iş çıkaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.