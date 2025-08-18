Mardin'de kaybolmaya yüz tutan mesleğin son temsilcisi: Bilgisayarlar yapsın o yine eski usul çalışıyor!
Kaynak : İHA
Mardin'de, teknolojinin hızına direnen bir usta, mesleğini 59 yıldır geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. 69 yaşındaki Semir Bilbay, bilgisayarların saniyeler içinde yaptığı işi, el emeğiyle, eski usul aletlerle yapmaya devam ediyor. 10 yaşında başladığı bu işte müşterilerinin "eski toprak" dediği Bilbay, bu işin Mardin'deki son temsilcisi.
Mardin’in Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de 59 yıldır gözlükçülük yapan 69 yaşındaki Semir Bilbay, gelişen teknolojiye rağmen mesleğini geleneksel yöntemlerle sürdürmeye devam ediyor.
10 yaşında başladığı mesleğinde "eski usul" üretimden vazgeçmediğini söyleyen Bilbay, "Eskiden gözlük camlarını elle tıraş ediyorduk. Şimdi bilgisayarlar 5 dakikada camı hazırlıyor. Ben hala eski yöntemle çalışıyorum. Eski ile yeni arasında çok fark var" şeklinde konuştu.
Bilbay, geçmişte göz doktoru ve gözlükçü sayısının az olduğunu belirterek, "Eskiden göz doktoru sıkıntısı vardı. Şimdi Allah’a bin şükür göz doktorumuz da var. Mardin’de çok fazla yoktu. Gözlükçülerimiz de çoğaldı. Yeni çıkan teknik aletleri kullanamıyorum, eskileri kullanıyorum. Hiç çırak çalıştırmadım, 59 yıldır tek başıma çalışıyorum. Çocuklarımın bu mesleği yapmasını istedim ama ikisi de kabul etmedi. Keşke biri öğrenip devam ettirseydi" dedi.
Dükkanına gelen müşterilerden Resul Karık ise gözlük ustasının emeğinden memnun kalacaklarını ifade ederek, "Adana’dan Mardin’e gezmeye geldik. Büyük oğlumun gözlüğü kırılınca buraya uğradık. Mardin’e geldiğimizde kısmet burasıymış deyip içeri girdik. Beyefendi sağ olsun bize yardımcı olacak. Gözlük konusunda aslında çok titizim.
Güneş gözlüklerini çok severim. Daha çok yurt dışından getirtiyorum ama buradan da alıyorum. Eski aletler yeni teknolojiye göre daha iyi bence. Biraz meşakkatli ama daha sağlam ve güzel ürünler yapılıyor aslında eski malzemelerle. Yeniler çok çabuk ve hızlı arızalanıyor. Abimiz eski toprak, güzel bir iş çıkaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.