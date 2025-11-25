Mardin'de 'katliam' gibi olay! Bir aile başından vurulmuş halde bulundu: 'Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız'
Kaynak : Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ailenin komşularından Ali Beydüz, 'Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil' dedi.
Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.
Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
‘KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI’
Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya’nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili konuşan Ali Beydüz, "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.
Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde kapıda zorlama görülmediği belirtilirken, cenazelerin detaylı otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüleceği öğrenildi.