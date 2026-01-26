Mardin'de görüldü: Önlerinde kar, sırtlarında yük!

4





Sırtlarında yük, önlerinde kar



Sabahın erken saatlerinde işe koyulan kadınlar, ağırlığı onlarca kiloyu bulan saman çuvallarını sırtlarına yüklenerek metrelerce yol yürüyor. Kar kalınlığının yürümeyi dahi zorlaştırdığı arazide, dondurucu soğuğa rağmen hayvanlarına yem ulaştırmaya çalışan kadınların bu çabası, bölgedeki yaşamın zorluğunu gözler önüne seriyor. Mazıdağı kırsalında objektiflere yansıyan bu görüntüler, Anadolu kadınının fedakarlığının ve bitmek bilmeyen yaşam mücadelesinin en somut örneği oldu. Her türlü coğrafi zorluğa "inat" üretimden kopmayan kadınlar, kışın en sert günlerinde dahi sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor.