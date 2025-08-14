Mardin'de amcalarının altın dolu çelik kasasını çalan kardeşler hayvan gübresinin altına sakladı!
Mardin'in Derik ilçesinde dikkat çeken bir hırsızlık olayı yaşandı. Aynı aileden iki kardeş, amcaları İsmet E.'ye ait evde bulunan ve içerisinde yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın bulunan çelik kasayı çaldı. Kasayı açamayan kardeşler, bahçelerindeki hayvan gübresinin altına sakladı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri altınları buldu.
Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi’nde yaşayan İsmet E.’ye ait olan ve içerisinde 3 milyon TL değerinde altınlarının bulunduğu çelik kasa çalındı.
İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, evdeki kasayı çalan kişilerin İsmet E.’nin yeğenleri olan F.E. ve A.E. kardeşler olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin, çaldıkları çelik kasayı açamayınca evlerinin önündeki hayvan gübresi yığının altında sakladıkları belirlendi.
Jandarma ekipleri çalınan kasayı ve içindeki 3 milyon TL değerindeki altınları bularak sahibine teslim etti. Şüpheli kardeşlerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.