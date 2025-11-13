Manisa'nın köyünde hayali kuruldu, İtalya'da ödül kazandı: Gençlerin hikayesi ilham kaynağı oldu
Kısıtlı imkanlarla Salihli'nin Kabazlı Köyü'ndeki bir garajda çalışmalarına başlayan Lavender Robotics Takımı, "Fırsat verilirse biz de yapabiliriz" diyerek hem Türkiye'de hem uluslararası arenada ödüller kazandı ve STEM alanında örnek gösterilen bir topluluk haline geldi.
30 Eylül 2023'te kurulan Manisa merkezli Lavender Robotics Takımı, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Kısıtlı imkanlarla bir garajda çalışmalarına başlayan ekip, bugün dünyanın en büyük robotik organizasyonlarında boy gösteriyor. Bilim ve teknolojide fırsat eşitliğini savunan gençler, başarılarıyla yalnızca Salihli'yi değil, Türkiye'yi de gururlandırıyor.
Bu sezon FIRST Tech Challenge (FTC) Türkiye'nin 1., 2., 3. ve 4. Piri Reis Turnuvalarına katılan Lavender Robotics, dört ayrı ödül kazandı. Takım, ilk turnuvada Think Award, ikinci turnuvada Reach Award, üçüncü turnuvada Sustainability Award ve dördüncü turnuvada yeniden Reach Award ödülünü aldı. Kısıtlı imkânlarla geliştirdikleri robotlarla 3. turnuvada yarı finale, 4. turnuvada ise çeyrek finale kadar yükselen ekip, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Turnuvalara katılım sürecinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Kent Konseyi'nin sağladığı ulaşım desteğiyle önemli bir giderden kurtulan Lavender Robotics, aynı zamanda yerel halkın da büyük desteğini gördü. 24 Ekim 2024'te Salihli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, "Fırsat verilirse biz de yapabiliriz" diyerek hem halktan hem de sponsorlarından gördükleri desteğe teşekkür etti. Takım, bu süreçte Disera, Gazi Kimya, Neontek, İz Tıbbi Cihazlar ve Günebakan Vakfı'nın katkılarıyla güç kazandı.
Küçük bir garajda başladılar
Kabazlı Köyü'nde küçük bir garajda başlayan Lavender Robotics'in hikayesi, bugün Türkiye'nin dört bir yanına ilham veren bir başarı öyküsüne dönüştü. Sadece Salihli'den değil; İstanbul, Aydın, Akhisar ve Adıyaman gibi farklı illerden gelen öğrencilerin katılımıyla büyüyen takım, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla robotlarını tasarımdan üretime kadar kendi atölyelerinde geliştiriyor. Gençler, "Fırsat verilirse sen de yapabilirsin" diyerek dezavantajlı okullara gidiyor, öğrencilere STEM eğitimleri veriyor ve bilime adım atmalarını sağlıyor.
Türkiye Şampiyonası hazırlıkları başladı
Lavender Robotics, 13–14 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek FTC Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını Kabazlı Mahallesi'ndeki atölyesinde sürdürüyor. Takım, önceki turnuvalarda kazandığı deneyimlerle şampiyonada güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Ancak çalışmalarını sürdürürken lazer CNC makinesi, freze, torna gibi üretim ekipmanlarına ve LEGO Spike setlerine acil ihtiyaç duyuyor. Şu anda ödünç alınan LEGO Spike setleriyle eğitimlerine devam eden Lavender Robotics, sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak ve daha fazla öğrenciye ulaşmak için kendi ekipmanlarına sahip olmayı hedefliyor.