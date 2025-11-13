Manisa'nın köyünde hayali kuruldu, İtalya'da ödül kazandı: Gençlerin hikayesi ilham kaynağı oldu

4





Küçük bir garajda başladılar



Kabazlı Köyü'nde küçük bir garajda başlayan Lavender Robotics'in hikayesi, bugün Türkiye'nin dört bir yanına ilham veren bir başarı öyküsüne dönüştü. Sadece Salihli'den değil; İstanbul, Aydın, Akhisar ve Adıyaman gibi farklı illerden gelen öğrencilerin katılımıyla büyüyen takım, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla robotlarını tasarımdan üretime kadar kendi atölyelerinde geliştiriyor. Gençler, "Fırsat verilirse sen de yapabilirsin" diyerek dezavantajlı okullara gidiyor, öğrencilere STEM eğitimleri veriyor ve bilime adım atmalarını sağlıyor.