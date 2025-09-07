GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemManisalı kadınlar kışa hazır: Yiyecek mesaisi devam ediyor
HaberlerGündem Haberleri Manisalı kadınlar kışa hazır: Yiyecek mesaisi devam ediyor

Manisalı kadınlar kışa hazır: Yiyecek mesaisi devam ediyor

07.09.2025 - 08:49Güncellenme Tarihi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başladı.

1Manisalı kadınlar kışa hazır: Yiyecek mesaisi devam ediyor

Yaz aylarında bolca yetişen domates, patlıcan, biber, bamya gibi ürünler kurutularak ya da konserve ve turşu yapılarak kış için saklanıyor.

2Manisalı kadınlar kışa hazır: Yiyecek mesaisi devam ediyor

Bunun yanında tarhana, salça, reçel ve pekmez hazırlıkları da sürüyor.

3Manisalı kadınlar kışa hazır: Yiyecek mesaisi devam ediyor

Sıcak havalardan faydalanan kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulüyle komşularıyla yardımlaşarak hazırlıyor.

4Manisalı kadınlar kışa hazır: Yiyecek mesaisi devam ediyor

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan Durdu Uygun, yaptığı çalışmaları anlatarak, "Acı ve tatlı biberlerin kurutma çalışmalarını yaptım. Evin önündeki havadar bir yere asarak kurutmaya başladım. Çok güzel renk aldı. Bunlar kışın tüketilecek. Bir yandan tarhana, biber ve domatesten salça, turşu yapıyoruz.

5Manisalı kadınlar kışa hazır: Yiyecek mesaisi devam ediyor

"Bunun yanı sıra üzümden pekmez ve reçel de hazırlıyoruz. Zaman zaman komşularımızın desteğiyle yardımlaşarak kışlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızı serin ve gölge bir yerde kavanozlara koyarak kışın tüketilmek üzere saklıyoruz" dedi.

6Manisalı kadınlar kışa hazır: Yiyecek mesaisi devam ediyor