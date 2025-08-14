Manisa'da yıllardır boşa akıyor: Şifalı olduğu söyleniyor! Düzenleme talebi var
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan 'Yaralı Pınar' kaynak suyunun boşa aktığını ve sudan faydalanmak isteyenlerin ulaşamadığını savunan vatandaşlar, bölgede çevre düzenlemesi yapılmasını talep etti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde 'Yaralı Pınar' adıyla bilinen ve halk arasında çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan kaynak suyunun yıllardır boşa akması tepki çekti.
Manisa'nın çeşitli ilçelerinden ve Türkiye'nin bir çok noktasından bölgeye gelen vatandaşlar, hastalıklara iyi geldiğine inandıkları sudan içerek şifa arıyor.
Korona virüs pandemisi sırasında yollarının kapatıldığı ve o zamanlardan bu yana açılmadığı için vatandaşların suya ulaşamadığını söyleyen Manisa Yuntdağlılar Derneği Başkanı Mustafa Uyumaz, "Manisa Yuntdağ bölgemizin Demirci Mahallesi'nde var olan bu şifalı su, yaklaşık 2 yıldan beri boşa atmaktadır. Bu su sorununun bir an önce çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Bir de memlekette bu kuraklığın ve yeraltı sularının çekildiği eksildiği bir dönemde, yağmur sularını bile tasarruf edeceğimiz, bir damla suya ihtiyacınız olduğu bir dönemde bu suyun boşa akıp gitmesi israftır. Suyu bir an önce kullanışlı hale getirebilmek, hem hastalarımıza derman olması açısından, hem de bu suyun depolanarak orman yangınlarında kullanılması amacıyla tasarruf etmek gerekmektedir" dedi.
Mahallelerinde bulunan şifalı suya özellikle şehir dışından hala akın akın gelen vatandaşların var olduğunu vurgulayan Yunusemre Aktif Muhtarlar Dernek Başkanı ve Demirci Mahallesi Muhtarı Ziyanur Bilge, orman yangını sezonu sebebiyle Valilik kararıyla tedbir amaçlı giriş yasaklarından dolayı suya gelen vatandaşların eli boş geri döndüğünü söyledi.
Mahallede yaşayanların suyu soranlara cevap vermekte zorlandığını kaydeden Muhtar Bilge, "Su doldurmaya gelen vatandaşlarımız geri dönmekte, genelde insanların mağduriyetini dinledikçe tabii herkesin kendine göre bir derdi, kendisine göre bir sıkıntısı var. Bizim yüreklerimiz burkuluyor, bununla ilgili olarak şu boşa akıyor. Su kıtlığı yaşanırken özellikle orman yangınları çok olduğu bu dönemlerde boşa akan suyu hem değerlendirme babında hem de vatandaşın hizmetine sunulması babında daha iyi bir şekilde değerlendirip bu suyu köyün merkezine getirilmesini yetkililerden talep ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda suyumuzu buraya meydana getirirler, bütün vatandaşlar faydalansın, hem doğa faydalansın, hem derelerde şu anda kuraklık yaşanmakta. Ülkemiz genelinde bu kuraklık yaşanmakta, mahallemizde iki tane akarsu deremiz kurudu. Bu boşa akan su hem değerlendirilsin, değerlendirdikten sonra diğer derelerde yaşayan canlılarda hayat bulsun. Onlara da bir su kaynağı olsun. Yetkililere buradan sesleniyorum, bir an önce bu suyun buraya gelmesini kendilerinden rica ediyorum" diye konuştu.