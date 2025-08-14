Manisa'da yıllardır boşa akıyor: Şifalı olduğu söyleniyor! Düzenleme talebi var

5

Mahallede yaşayanların suyu soranlara cevap vermekte zorlandığını kaydeden Muhtar Bilge, "Su doldurmaya gelen vatandaşlarımız geri dönmekte, genelde insanların mağduriyetini dinledikçe tabii herkesin kendine göre bir derdi, kendisine göre bir sıkıntısı var. Bizim yüreklerimiz burkuluyor, bununla ilgili olarak şu boşa akıyor. Su kıtlığı yaşanırken özellikle orman yangınları çok olduğu bu dönemlerde boşa akan suyu hem değerlendirme babında hem de vatandaşın hizmetine sunulması babında daha iyi bir şekilde değerlendirip bu suyu köyün merkezine getirilmesini yetkililerden talep ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda suyumuzu buraya meydana getirirler, bütün vatandaşlar faydalansın, hem doğa faydalansın, hem derelerde şu anda kuraklık yaşanmakta. Ülkemiz genelinde bu kuraklık yaşanmakta, mahallemizde iki tane akarsu deremiz kurudu. Bu boşa akan su hem değerlendirilsin, değerlendirdikten sonra diğer derelerde yaşayan canlılarda hayat bulsun. Onlara da bir su kaynağı olsun. Yetkililere buradan sesleniyorum, bir an önce bu suyun buraya gelmesini kendilerinden rica ediyorum" diye konuştu.