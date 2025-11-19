Manisa’da üzüm bağlarında hasat bitti! Kış hazırlıkları başladı
Kaynak : İHA
Hasadın tamamlandığı Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, kış dönemine hazırlık için bağlarda doğal gübreleme ve bakım çalışmalarına başladı. Yılın her döneminde emek isteyen bağcılıkta üreticiler, verimi artırmak için hummalı bir kış mesaisine girdi.
Manisa'nın Sarıgöl ve çevresinde bir yandan bazı bağlarda hasat devam ederken, diğer yandan üreticiler kış hazırlıklarını sürdürüyor. Üzüm yetiştiricileri, bağcılığın yıl boyunca düzenli bakım isteyen bir iş olduğunu belirterek, "Bağlar devamlı bakım isteyen bir meyvedir. Bir yanda işler biterken diğer yandan yeni işler başlar. Hasat bittiğinde örtüler toplanır, ardından budama yapılır. Akabinde kışlık gübre verilir. Bağın bakımı ve masrafı hiç bitmez." dedi.
Sarıgöl’e bağlı Alemşahlı Mahallesi’nden üzüm üreticisi Mehmet Birgül, hasat sonrası bağın kışlık gübre ihtiyacını kendi hayvanlarından elde ettiği doğal gübreyle karşıladığını ifade etti.Sarıgöl ve çevresinde toplam 113 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını hatırlatan üreticiler, yaz-kış demeden bağlarda çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur" atasözünün bağcılıkta tam karşılığını bulduğunu kaydetti.