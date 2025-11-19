Manisa’da üzüm bağlarında hasat bitti! Kış hazırlıkları başladı

1

Manisa'nın Sarıgöl ve çevresinde bir yandan bazı bağlarda hasat devam ederken, diğer yandan üreticiler kış hazırlıklarını sürdürüyor. Üzüm yetiştiricileri, bağcılığın yıl boyunca düzenli bakım isteyen bir iş olduğunu belirterek, "Bağlar devamlı bakım isteyen bir meyvedir. Bir yanda işler biterken diğer yandan yeni işler başlar. Hasat bittiğinde örtüler toplanır, ardından budama yapılır. Akabinde kışlık gübre verilir. Bağın bakımı ve masrafı hiç bitmez." dedi.