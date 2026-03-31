Manisa'da üzüm bağlar ikinci kez sular altında: Kök çürümesi tehlikesine karşı üretici diken üstünde!

Aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından suların çekilmeye başladığı bölgede, hafta sonu yeniden etkili olan sağanak nedeniyle bağlar ikinci kez su altında kaldı. Yağışların geniş bir alanda etkili olması ve toprağın suya doymuş olması, taşkının etkisini daha da artırdı. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dünya lideri olduğu, ihracatın yaklaşık yüzde 90'ının Manisa'dan gerçekleştirildiği bilinirken, geçen yıl ağustos ayı ihracat verilerine göre 148 bin tonluk ihracatla ülke ekonomisine 529 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Taşkın nedeniyle üreticiler tedirgin oldu.