Manisa'da talep azalınca üretici çözümü buldu! Alternatif hazır, kurutma başladı

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2025 yılında üzüm üreticilerinin zor bir sezon geçirdiğini belirterek, "Üzümlerimiz önce don, ardından dolu zararına uğradı. Şimdi de iç ve dış piyasada talep yetersizliği söz konusu. Yaş üzüm piyasası durgun. Bekletmek masrafı artırdığı için üreticilerimiz kurutmaya yöneldi. Sıcak havaları fırsat bilen üreticiler serim işlemlerini hızlandırdı. Kaliteli ihracatlık üzümler yaş olarak 35-70 liradan alınırken, iç piyasada 22-28 lira, şaraplık üzümler ise 15-16 lira arasında seyrediyor. Daha doğrusu piyasada alıcı azlığı var" dedi.