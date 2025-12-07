Manisa'da gelir kapısı değişti: Evden başladılar! Üretici ailesi için yöntem geliştirdi
07.12.2025 - 15:20Güncellenme Tarihi:
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında dalında kalan salkımlar, bağ sahipleri tarafından ailece toplanarak ev ekonomisine kazandırılıyor.
1
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler, hasat sonrası dalda kalan üzümleri toplayarak pekmezden sirkeye birçok ürüne dönüştürüp aile bütçesine katkı sağlıyor.
2
Hasat ve örtü toplama işlemlerinin ardından bağları tek tek dolaşan üreticiler, dallarda kalan üzümleri toplayarak evlerinde pekmez, sirke ve üzüm köftesi gibi geleneksel ürünlere dönüştürüyor.
3
Üzüm üreticisi Serhat Akkaya, bu yöntemle hem israfın önüne geçtiklerini hem de aile bütçesine ek gelir sağladıklarını belirtti.
4
Üretici Akkaya, "Bu yıl sezonu bitirdik. Bağların içinde kalan üzümleri ailece toplayıp evimizde pekmez, sirke ve üzüm köftesi olarak değerlendirmekteyiz. Buradan elde edilen gelir de aile ekonomimize destek olmaktadır." dedi.