Manisa'da gelir kapısı değişti: Evden başladılar! Üretici ailesi için yöntem geliştirdi

07.12.2025 - 15:20

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında dalında kalan salkımlar, bağ sahipleri tarafından ailece toplanarak ev ekonomisine kazandırılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler, hasat sonrası dalda kalan üzümleri toplayarak pekmezden sirkeye birçok ürüne dönüştürüp aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hasat ve örtü toplama işlemlerinin ardından bağları tek tek dolaşan üreticiler, dallarda kalan üzümleri toplayarak evlerinde pekmez, sirke ve üzüm köftesi gibi geleneksel ürünlere dönüştürüyor.

Üzüm üreticisi Serhat Akkaya, bu yöntemle hem israfın önüne geçtiklerini hem de aile bütçesine ek gelir sağladıklarını belirtti.

Üretici Akkaya, "Bu yıl sezonu bitirdik. Bağların içinde kalan üzümleri ailece toplayıp evimizde pekmez, sirke ve üzüm köftesi olarak değerlendirmekteyiz. Buradan elde edilen gelir de aile ekonomimize destek olmaktadır." dedi.