GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemManisa'da esnafın yüzünü güldüren hamle: 16 sokak sil baştan!
HaberlerGündem Haberleri Manisa'da esnafın yüzünü güldüren hamle: 16 sokak sil baştan!

Manisa'da esnafın yüzünü güldüren hamle: 16 sokak sil baştan!

04.08.2026 - 08:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi, Fatih Sanayi Sitesi'nde yürüttüğü asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplam 16 sokağı kapsayan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Çetin Akın, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için sahada olduklarını söyledi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Manisa'da esnafın yüzünü güldüren hamle: 16 sokak sil baştan!

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Fatih Sanayi Sitesi'nde asfalt sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.Turgutlu Belediyesi, sanayi bölgesindeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla Fatih Sanayi Sitesi'nde başlattığı asfalt sathi kaplama çalışmaları kapsamında 104, 105, 106, 107, 107/1, 107/3, 139, 141 ve 143 sokaklar ile Bahçeli Caddesi'ndeki asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı.

2Manisa'da esnafın yüzünü güldüren hamle: 16 sokak sil baştan!

Çalışmalar kapsamında 111, 113, 123 ve 135 sokaklarda asfalt ön hazırlıkları yapılırken, Mehmetçik Sokak'ın Sanayi Kavşağı bölümünde, Büşra Sokak'ta ve Fatih Sanayi Sitesi ile Turgutlu Mesleki Eğitim Merkezi arasındaki bağlantı yolunda da asfalt sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirilecek. Programın tamamlanmasıyla bölgede toplam yaklaşık 5 bin metrekare asfaltlama yapılmış olacak.

3Manisa'da esnafın yüzünü güldüren hamle: 16 sokak sil baştan!

Çalışmaları yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ile Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto da eşlik etti.Başkan Çetin Akın, "Fatih Sanayi Sitesi'nde toplam 16 sokakta yaklaşık 5 bin metrekarelik asfaltlama işi yapıyoruz. Sanayi esnafımızın ve hemşehrilerimizin yol sorunlarını çözerek ulaşımlarını kolaylaştırmak adına sahada olmayı sürdürecek, vatandaşlarımıza aralıksız hizmet vermeye devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz gücümüz Turgutlu. Bu sıcak havada özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.