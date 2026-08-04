Manisa'da esnafın yüzünü güldüren hamle: 16 sokak sil baştan!

3

Çalışmaları yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ile Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto da eşlik etti.Başkan Çetin Akın, "Fatih Sanayi Sitesi'nde toplam 16 sokakta yaklaşık 5 bin metrekarelik asfaltlama işi yapıyoruz. Sanayi esnafımızın ve hemşehrilerimizin yol sorunlarını çözerek ulaşımlarını kolaylaştırmak adına sahada olmayı sürdürecek, vatandaşlarımıza aralıksız hizmet vermeye devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz gücümüz Turgutlu. Bu sıcak havada özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.