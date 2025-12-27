Manisa'da çiftçinin kış mesaisi başladı! Verim artışı için kritik dönem

2

İşlerinden arta kalan zamanlarda arazilerine gelen üreticiler, hem üzüm bağlarının hem de meyve ağaçlarının bakımını yaparak günlerinin büyük bölümünü bağlarda geçiriyor.Sarıgöllü çiftçi Serhat Akkaya, budamanın verim açısından önemine dikkat çekerek, "Çiftçinin yazısı böyle, bakım yapmak çok önemli. Bu dönemde meyve ağaçlarının budanması oldukça faydalı oluyor. Üzüm bağlarının budaması ise mart ayı sonuna kadar devam ediyor. Hem vaktimizi değerlendiriyoruz hem de işi kendimiz yaptığımız için masrafları azaltıyoruz." dedi.