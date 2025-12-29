Manisa'da beklenmedik görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

3

Erik ağacının sahibi Mücahit Saraç, yaşanan duruma şaşırdığını belirterek, "Erik ağacımı yedi yıl önce diktim. Bugün tesadüfen ağacımın üzerinde dört-beş adet yeni çiçeğin açtığını, hatta yapraklanmaya başladığını gördüm. Geceleri hava sıcaklığı eksilerin altına düşüyor. Normalde bu havalarda çiçek açması beklenmez. Büyük ihtimalle kuruyacaktır ama kısa da olsa bana yalancı baharı yaşattı. Hayret etmemek elde değil" dedi.