GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemManisa'da beklenmedik görüntü! Görenler gözlerine inanamadı
HaberlerGündem Haberleri Manisa'da beklenmedik görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

Manisa'da beklenmedik görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

29.12.2025 - 09:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dondurucu zemheri soğuklar etkisini sürdürürken şaşırtan bir görüntü meydana geldi. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü ilçede, bir erik ağacının çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

1Manisa'da beklenmedik görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

Zemheri soğuklarının etkisini göstermesiyle hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düştüğü Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, bir erik ağacının soğuklara rağmen çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

2Manisa'da beklenmedik görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

Sarıgöl’ün Baharlar Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 7 yıl önce dikilen erik ağacı, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesine rağmen birkaç çiçek açarak yapraklanmaya başladı. Mevsim şartlarına aykırı olarak çiçek açan erik ağacı, mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti.

3Manisa'da beklenmedik görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

Erik ağacının sahibi Mücahit Saraç, yaşanan duruma şaşırdığını belirterek, "Erik ağacımı yedi yıl önce diktim. Bugün tesadüfen ağacımın üzerinde dört-beş adet yeni çiçeğin açtığını, hatta yapraklanmaya başladığını gördüm. Geceleri hava sıcaklığı eksilerin altına düşüyor. Normalde bu havalarda çiçek açması beklenmez. Büyük ihtimalle kuruyacaktır ama kısa da olsa bana yalancı baharı yaşattı. Hayret etmemek elde değil" dedi.

4Manisa'da beklenmedik görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

Uzmanlar ise mevsim normallerinin dışında yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin, meyve ağaçlarında erken çiçeklenmeye neden olabildiğini, bunun da ilerleyen süreçte ürün kaybına yol açabileceğini ifade etti.