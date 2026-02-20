Manisa'da bağlar erken uyandı! Üretici şimdi kara kara Mart ayını düşünüyor

3

Kış aylarının bu yıl bol yağışlı geçtiğini belirten Ünlükoç, "Bu yıl kış ayları bereketli yağışlarla geçiyor. Geçtiğimiz günlerde lodos esti, hava ılık seyretti. Son günlerde güneşli havanın etkisiyle bağım yapraklanmaya başladı. Kışın aşırı don ve ayaz olmaması da etkili oldu. Ancak bu durum tehlikeli. Bölgemizde mart ayında don ve ayaz çok olur. Erken uyanan bağlar zarar görebilir. Endişeliyiz." dedi.