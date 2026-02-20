Manisa'da bağlar erken uyandı! Üretici şimdi kara kara Mart ayını düşünüyor
Manisa Sarıgöl'de sıcak havaya aldanan üzüm bağları, vaktinden önce yaprak açtı. Normalden erken gerçekleşen bu "uyanış", Mart ayında yaşanabilecek zirai don olaylarının tüm ürünü yok etme riskini doğurdu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, erkenci üzüm bağlarında erken uyanışa neden oldu. Özellikle Süperior Seedless (Süperyol) cinsi üzüm bağlarında gözlerin patlaması ve yaprakların belirgin şekilde görülmeye başlanması üreticileri tedirgin etti.
Sarıgöl'ün Tırazlar Mahallesi'nde 25 dekarlık erkenci Süperyol üzüm bağı bulunan üretici Aytaç Ünlükoç, çubuk bağlama çalışması yaptığı sırada bağ çubuklarındaki gözlerin patladığını ve yaprakların belirgin şekilde ortaya çıktığını fark etti.
Kış aylarının bu yıl bol yağışlı geçtiğini belirten Ünlükoç, "Bu yıl kış ayları bereketli yağışlarla geçiyor. Geçtiğimiz günlerde lodos esti, hava ılık seyretti. Son günlerde güneşli havanın etkisiyle bağım yapraklanmaya başladı. Kışın aşırı don ve ayaz olmaması da etkili oldu. Ancak bu durum tehlikeli. Bölgemizde mart ayında don ve ayaz çok olur. Erken uyanan bağlar zarar görebilir. Endişeliyiz." dedi.
Üreticiler, özellikle mart ve nisan aylarında yaşanabilecek zirai don riskine karşı erken uyanan bağların zarar görmesinden çekiniyor. Bağlarda erken gelişim, muhtemel bir don olayında ürün kaybına yol açabileceği için üreticiler hava durumunu yakından takip ediyor.Yetkililer ise üreticilerin don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları ve meteorolojik uyarıları dikkate almaları gerektiğini belirtti.