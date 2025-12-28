Manisa'da artık her şey hazır: Üstü kapatıldı, açılış tarihi belli oldu

3

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gayret sarf ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa’mızın en büyük pazar yerlerinden biri olan Perşembe pazarını modern bir yapıya kavuşturmak için başlattığımız çalışmalarda sona yaklaştık. En kısa zamanda eksikleri de tamamlayarak tamamen esnafımızın ve halkımızın hizmetine sunacağız. Esnafımız artık çadır kurma zahmetinden ve hava şartlarının zorluğundan kurtulup sadece ticaretine odaklanacak. Manisalı hemşehrilerimiz de dört mevsim boyunca yağmurdan ve sıcaktan etkilenmeden, güvenle ve huzurla alışverişini yapabilecek. Şehrimize ve esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.