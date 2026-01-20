Manisa'da 8 dekar alana Avrupa'nın aradığı tohumu ekti! Tarlada her şeyi söktü attı

3

Üretici Dursun Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Sekiz dekarlık Michael Pararara çekirdekli üzümüm vardı. Üzüm güzel olmasına rağmen verimi düşük, ayrıca satışta da fazla talep görmüyor. Bu nedenle yerine çekirdeksiz Thompson üzümü dikmeye karar verdim. Dikeceğim bu üzüm çeşidi özellikle Avrupa ülkelerinde oldukça aranan bir tür" dedi.