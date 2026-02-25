Manisa'da 3 bin yıllık sır ortaya çıktı! 140 yıl sonra ilk kez yapıldı, ezber bozan keşif

3

Aigai'nin bulunduğu coğrafyanın kıraç ve zorlu yapısına dikkati çeken Prof. Dr. Sezgin, "Demeter, toprağın ve bereketin tanrıçası. Bu coğrafyada tarımsal üretimin sürekliliği büyük önem taşıyor. Tanrıçaya belirli dönemlerde, törenlerle küçük pişmiş toprak kaplar içinde temiz su sunuluyordu. Kutsal kabul edilen bu kaplar özel bir alanda biriktirilmiş. Kazılarda bu birikim alanını ortaya çıkardık. Yaklaşık 3 bin adet hydriskos bulduk. Bu sayının mevcut buluntuların yalnızca bir bölümü olduğunu düşünüyoruz. 2026 yılı çalışmalarımız aynı alanda devam edecek" diye konuştu.