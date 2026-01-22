Manisa TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi 23 Ocak Cuma! Manisa ilçeler asil ve yedek listeler belli oldu mu?

1

TOKİ Manisa kura çekimi için 23 Ocak Cuma günü vatandaşlar geri sayıma başladı. Akhisar, Turgutlu, Salihli, Soma, Alaşehir, Gölmarmara ilçelerinde TOKİ'nin yapacağı konut sayısı toplamı 7 bin 459 olacak. TOKİ kura çekimi ve sonuçları da yarın resmi internet sitesinden ve e devlet'ten duyurulacak.