Manisa TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut kura çekimi 23 Ocak Cuma! Manisa ilçeler asil ve yedek listeler belli oldu mu?
Manisa'da TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. 23 Ocak Cuma günü yapılacak TOKİ kura çekilişi ile birlikte Manisa ilçelerinde yapılacak 7 bin 459 konut sahibini bulacak. Manisa asil ve yedek listeler de çekiliş sonrası açıklanacak. e devlet ya da TOKİ resmi sitesinden sonuçları sorgulanabilecek. İşte Manisa TOKİ 500 bin konut kura çekim tarihi, sonuçları...
TOKİ Manisa kura çekimi için 23 Ocak Cuma günü vatandaşlar geri sayıma başladı. Akhisar, Turgutlu, Salihli, Soma, Alaşehir, Gölmarmara ilçelerinde TOKİ'nin yapacağı konut sayısı toplamı 7 bin 459 olacak. TOKİ kura çekimi ve sonuçları da yarın resmi internet sitesinden ve e devlet'ten duyurulacak.
TOKİ MANİSA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Manisa’da 7 bin 459 sosyal konut hayata geçiriliyor.
TOKİ Manisa kurası, 23 Ocak Cuma günü saat 11.00’de Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu’ndan gerçekleşecek.
Kura süreci TOKİ’nin resmi YouTube hesabında canlı olarak yayımlanacak.
MANİSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklanacak. Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek.
TOKİ MANİSA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
TOKİ MANİSA İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ Manisa’da yapılacak 7 bin 459 sosyal konut kapsamında ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Manisa merkezde 3 bin 500,
Akhisar’da 1.000,
Turgutlu’da 750
Salihli’de 500,
Saruhanlı’da 350,
Kula’da 350,
Soma’da 250,
Alaşehir’de 200,
Demirci’de 200,
Gölmarmara’da 110,
Gördes’te 100,
Selendi’de 100,
Kırkağaç’ta 49 konut inşa edilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlıyor.
TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?
TOKİ konutlarının Mart 2027 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlaması bekleniyor.