Manisa Salihli’de üreticilere zeytin dal kanseri uyarısı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin hasadını tamamlayan üreticilere önemli bir hatırlatma yaptı. Açıklamada, zeytin bahçelerinde görülebilen Zeytin Dal Kanseri hastalığına karşı üreticilerin bahçelerini kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.