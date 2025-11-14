GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemManisa Salihli’de üreticilere zeytin dal kanseri uyarısı
HaberlerGündem Haberleri Manisa Salihli’de üreticilere zeytin dal kanseri uyarısı

Manisa Salihli’de üreticilere zeytin dal kanseri uyarısı

14.11.2025 - 18:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak : MANİSA (İHA)

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü zeytin hasadını tamamlayan üreticilere zeytinde dal kanserine karşı kontrollerini yapmaları uyarısında bulundu.

1Manisa Salihli’de üreticilere zeytin dal kanseri uyarısı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin hasadını tamamlayan üreticilere önemli bir hatırlatma yaptı. Açıklamada, zeytin bahçelerinde görülebilen Zeytin Dal Kanseri hastalığına karşı üreticilerin bahçelerini kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

2Manisa Salihli’de üreticilere zeytin dal kanseri uyarısı

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla üreticilere %2’lik bordo bulamacı ile ilaçlama yapmaları yönünde tavsiyede bulundu. Müdürlük, ilaçlamanın özellikle hasat sonrası dönemde yapılmasının, enfeksiyon riskini azaltmada etkili olduğunu belirtti.

3Manisa Salihli’de üreticilere zeytin dal kanseri uyarısı

Zeytin Dal Kanseri’nin, ağaçlarda verim kaybına yol açtığı, ilerleyen dönemlerde ise dalların tamamen kurumasına neden olabildiği ifade edildi.

4Manisa Salihli’de üreticilere zeytin dal kanseri uyarısı

Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bahçelerde şüpheli yara, kabuk çatlağı veya tümsek oluşumlarını gözden geçirmelerini ve gerekli koruyucu uygulamaları aksatmamalarını istedi.

5Manisa Salihli’de üreticilere zeytin dal kanseri uyarısı

Müdürlük, üreticilerin detaylı bilgi ve destek için Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabileceğini belirtti.