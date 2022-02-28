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MagazinMakbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''
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• 28 Şubat 2022 - 11:51 • Son Güncelleme:

Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Survivor eski yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu, uzun bir aradan sonra sosyal medya orucunu bozdu. Dantelli göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Makbule Şakalakoğlu, yorum yağmuruna tutuldu.

• 28 Şubat 2022 - 11:51 • Son Güncelleme:
1Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı Mert gruptan ayrıldı
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Survivor All Star 2022 sezonuna Makbule Şakalakoğlu, Sude Burcu ve Mert Öcal arasındaki aşk üçgeni damga vurdu. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ve Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığını söyleyerek kameralar önünde sinir krizi geçirdi.

2Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı Mert gruptan ayrıldı

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Makbule Şakalakoğlu, günler sonra göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya geri döndü.

3Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı Mert gruptan ayrıldı

Makbule Şakalakoğlu'nun iddialı pozuna, ''Mert gruptan ayrıldı'', ''Düşmanlar çatır çatır çatlasın'' ve ''Allah Mert'in belasını versin'' gibi yorumlar yapıldı. İşte Makbule Şakalakoğlu'nun yorum yağmuruna tutulan o pozu:

4Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı Mert gruptan ayrıldı

Survivor All Star 2022 sezonu yarışmacısı Mert Öcal'ın, Makbule Şakalakoğlu'nu Sude Burcu ile aldattığı iddia edilmiş, Survivor'da ipler bir anda gerilmişti.

5Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı Mert gruptan ayrıldı

Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ile sevgili olduğunu ve Sude Burcu'yu da ikinci kişi olarak kullandığını öne sürerek, kameralar önünde sinir krizi geçirmişti.

6Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı Mert gruptan ayrıldı

Nisa Bölükbaşı, arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'na yapılan hatadan büyük rahatsızlık duyduğunu anlatarak ''Bana yapılsa bir şey olmaz ama konu arkadaşım olunca susamıyorum'' diyerek oyun alanında gözyaşlarına boğulmuştu.

7Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı Mert gruptan ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde Nisa Bölükbaşı'na mektup yollayan Makbule Şakalakoğlu, ''Sen bir arkadaş olarak üzerine düşeni yaptın, şimdi oyunlarına odaklan'' diyerek konu hakkında ilk kez konuşmuştu.

8Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı Mert gruptan ayrıldı

İhanet iddialarının ardından Mert Öcal'ı takipten çıkan Makbule Şakalakoğlu, Twitter hesabında Mert Öcal'a yaptığı destek paylaşımlarını da sildi.

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