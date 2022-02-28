• 28 Şubat 2022 - 11:51 • Son Güncelleme:
Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''
Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Survivor eski yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu, uzun bir aradan sonra sosyal medya orucunu bozdu. Dantelli göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Makbule Şakalakoğlu, yorum yağmuruna tutuldu.
• 28 Şubat 2022 - 11:51 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 sezonuna Makbule Şakalakoğlu, Sude Burcu ve Mert Öcal arasındaki aşk üçgeni damga vurdu. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ve Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığını söyleyerek kameralar önünde sinir krizi geçirdi.
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