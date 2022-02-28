Makbule Şakalakoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Nisa Bölükbaşı, arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'na yapılan hatadan büyük rahatsızlık duyduğunu anlatarak ''Bana yapılsa bir şey olmaz ama konu arkadaşım olunca susamıyorum'' diyerek oyun alanında gözyaşlarına boğulmuştu.