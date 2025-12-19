Maddi imkansızlık sebebiyle hayalini ertelemek yerine mühendislik bilgisini konuşturdu! Atık malzemelerden kendi makinesini üretti, kendi fabrikasını kurdu

2

Kuluçka sürecini çok ilginç gördüğünü anlatan Akgül, "Yumurtayı bir makinenin içine koyuyorsunuz ve içinden canlı bir civciv çıkıyor. Bu durum bana her zaman çok etkileyici gelmiştir. Uçağa bakar gibi bakıyorum diyebilirim. Basit şartlar sağlandığında bunun mümkün olduğunu görünce ben de denemek istedim" dedi.



Haşlanmış mısır makinesini kuluçka makinesine dönüştürdüğünü aktaran Akgül, "Önceden bu makine mısır haşlamak için kullanılıyordu. Daha sonra kabını değerlendirdim ve kuluçka makinesine çevirdim. Atık malzemelerden faydalandım. Oklava çubuğu, soba, rezistans teli gibi basit parçalar kullandım. Sistemin beynini Arduino ile yaptım. Bazı parçaları ise üç boyutlu yazıcıyla ürettim" diye konuştu.