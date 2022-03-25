Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile! Fenerbahçe'ye bir Macar yıldız daha

HER İKİ KANATTA VE 10 NUMARA OYNAYABİLİYOR

Rolland Sallai, Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı ve ikilinin arası bayağı samimi. 24 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da forma giyebiliyor. Başarılı futbolcunun menajerliğini, şu anda 5 oyuncusu Fenerbahçe'de forma giyen ROGON şirketi yapıyor. Oyuncu izleme ekibinin, yakından takip ettiği Rolland Sallai'yle ilgili olarak olumlu bir rapor sunduğu kaydedildi.