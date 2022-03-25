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FenerbahçeLöw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile! Fenerbahçe'ye bir Macar yıldız daha
HaberlerFenerbahçe Haberleri Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile! Fenerbahçe'ye bir Macar yıldız daha
• 25 Mart 2022 - 16:11 • Son Güncelleme:

Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile! Fenerbahçe'ye bir Macar yıldız daha

Yeni sezona Jaochim Löw ile giriş yapmak isteyen ve Alman teknik adamla prensip olarak anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin ilk transferini yaptığı ortaya çıktı. Löw'ün raporuna göre hareket eden Ali Koç'un 24 yaşındaki Macar orta sahanın işini bitirdiği anlaşıldı.

• 25 Mart 2022 - 16:11 • Son Güncelleme:
1Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha
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Fenerbahçe'de kadro dışı kararının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre Mesut Özil ve Ozan Tufan idari izinli sayılacak.

2Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha

Hürriyet'in haberine göre takımla idmanlara katılamayacak ikili ikinci bir gelişme olmazsa Dereağzı'nda çalışmayacaklar.

3Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha

Daha sonra verilecek karara göre; Mesut ve Ozan ya Dereağzı ya da Samandıra'da takım idmanı sonrası çalışabilecekler.

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FLAŞ SAMATTA GELİŞMESİ

Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktası olan ve sezon başında Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralanan Samatta, kendi milli takımının en golcüsü olmaya hazırlanıyor.

5Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha

Tanzanya milli takımının Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynadığı hazırlık maçında Samatta, 63. dakikada rakip fileleri havalandırmıştı.

6Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha

Tanzanya milli takım, müsabakadan 3-1'lik galibiyletle ayrıldı. Maç sonrası Samatta adına önemli bir istatistik ortaya çıktı.

7Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha

Belçika basınında yer alan habere göre Samatta, Tanzanya milli takımı ile toplamda 65 maça çıktı ve şimdiye dek milli forma ile 22 gola imza attı. Bu golle beraber rekor kırmasına 3 gol kaldı.

8Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha

Şu anda Tanzanya milli takım forması ile en çok gol atan isim, 25 golle Mrisho Khalfan Fyade Ngasa. Samatta, 3 gol daha atması halinde Ngasa'yı geçecek ve ülkesinin en golcüsü olacak.

9Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha

Joachim Löw ile görüşmelerini sürdüren ve gelecek sezon takımı ona emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, ilk hamlesini Almanya'dan gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi, yaz dönemine kadar hedeflediği bazı oyuncuların transferini bitirme noktasına getirmeyi hedefliyor

10Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha

Alman basınına göre, sarı-Lacivertliler'in listesinde yer alan isimlerden biri de Macaristanlı Roland Sallai. Macar futbolcunun adı ara transfer döneminde de gündeme gelmişti. Sallai, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almış, paylaşımlara "alev emojisi" ile yorum yapmıştı.

11HER İKİ KANATTA VE 10 NUMARA OYNAYABİLİYOR

HER İKİ KANATTA VE 10 NUMARA OYNAYABİLİYOR

Rolland Sallai, Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı ve ikilinin arası bayağı samimi. 24 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da forma giyebiliyor. Başarılı futbolcunun menajerliğini, şu anda 5 oyuncusu Fenerbahçe'de forma giyen ROGON şirketi yapıyor. Oyuncu izleme ekibinin, yakından takip ettiği Rolland Sallai'yle ilgili olarak olumlu bir rapor sunduğu kaydedildi.

12Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha

Almanya'nın Freiburg takımında oynayan Rolland Sallai, bu sezon 27 maçta forma giydi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu forma giydiği müsabakalarda 2 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

13Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile Fenerbahçeye bir Macar yıldız daha

 

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