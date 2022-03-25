Löw imzayı atmış ilk transferini yapmış bile! Fenerbahçe'ye bir Macar yıldız daha
Yeni sezona Jaochim Löw ile giriş yapmak isteyen ve Alman teknik adamla prensip olarak anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin ilk transferini yaptığı ortaya çıktı. Löw'ün raporuna göre hareket eden Ali Koç'un 24 yaşındaki Macar orta sahanın işini bitirdiği anlaşıldı.
Fenerbahçe'de kadro dışı kararının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre Mesut Özil ve Ozan Tufan idari izinli sayılacak.
Alman basınına göre, sarı-Lacivertliler'in listesinde yer alan isimlerden biri de Macaristanlı Roland Sallai. Macar futbolcunun adı ara transfer döneminde de gündeme gelmişti. Sallai, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almış, paylaşımlara "alev emojisi" ile yorum yapmıştı.
HER İKİ KANATTA VE 10 NUMARA OYNAYABİLİYOR
Rolland Sallai, Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı ve ikilinin arası bayağı samimi. 24 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da forma giyebiliyor. Başarılı futbolcunun menajerliğini, şu anda 5 oyuncusu Fenerbahçe'de forma giyen ROGON şirketi yapıyor. Oyuncu izleme ekibinin, yakından takip ettiği Rolland Sallai'yle ilgili olarak olumlu bir rapor sunduğu kaydedildi.